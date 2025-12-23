- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
80
Gewinntrades:
68 (85.00%)
Verlusttrades:
12 (15.00%)
Bester Trade:
25.02 USD
Schlechtester Trade:
-14.61 USD
Bruttoprofit:
101.52 USD (485 500 pips)
Bruttoverlust:
-28.57 USD (39 693 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (59.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.04 USD (57)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
21.79%
Max deposit load:
5.08%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
80
Durchschn. Haltezeit:
58 Minuten
Erholungsfaktor:
4.99
Long-Positionen:
11 (13.75%)
Short-Positionen:
69 (86.25%)
Profit-Faktor:
3.55
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.61 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.61 USD
Maximaler:
14.61 USD (2.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.07% (-4.42 USD)
Kapital:
2.36% (11.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|41
|XAUUSD
|35
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|412K
|XAUUSD
|35K
|EURUSD
|173
|GBPUSD
|112
|GBPJPY
|-491
|USDJPY
|-401
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.02 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 57
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
Willkommen bei Diamond Fx 789
Das Handelssystem nutzt den SureShotFX Algo EA mit einer festen Positionsgröße von 0,01.
Diese Konfiguration eignet sich für Trader mit geringem Kapital.
Mit einer Ersteinzahlung von 500 USD ist das System sofort einsatzbereit und Sie können mit dem Handel beginnen.
Vielen Dank.
Tony
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
80
85%
22%
3.55
0.91
USD
USD
2%
1:500