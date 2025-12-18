- Büyüme
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
39 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.22%)
En iyi işlem:
17.46 USD
En kötü işlem:
-12.00 USD
Brüt kâr:
67.67 USD (1 867 pips)
Brüt zarar:
-25.56 USD (1 187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.14 USD (12)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.26%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
26 (56.52%)
Satış işlemleri:
20 (43.48%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-22.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.29 USD (4)
Aylık büyüme:
4.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.29 USD (2.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|42
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|680
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.46 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +13.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
