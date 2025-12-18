СигналыРазделы
Audacious 01

Camila Schvartz Milverstet
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 8%
FBS-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
59 (84.28%)
Убыточных трейдов:
11 (15.71%)
Лучший трейд:
17.46 USD
Худший трейд:
-12.00 USD
Общая прибыль:
103.30 USD (2 846 pips)
Общий убыток:
-30.36 USD (1 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (35.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
60.02%
Макс. загрузка депозита:
13.78%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.27
Длинных трейдов:
34 (48.57%)
Коротких трейдов:
36 (51.43%)
Профит фактор:
3.40
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-22.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.29 USD (4)
Прирост в месяц:
8.18%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.29 USD (2.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.36% (22.29 USD)
По эквити:
4.33% (40.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 73
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.46 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +35.50 USD
Макс. убыток в серии: -22.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
еще 212...
Нет отзывов
2025.12.24 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Audacious 01
33 USD в месяц
8%
0
0
USD
965
USD
3
98%
70
84%
60%
3.40
1.04
USD
4%
1:200
Копировать

