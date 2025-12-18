- Прирост
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
59 (84.28%)
Убыточных трейдов:
11 (15.71%)
Лучший трейд:
17.46 USD
Худший трейд:
-12.00 USD
Общая прибыль:
103.30 USD (2 846 pips)
Общий убыток:
-30.36 USD (1 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (35.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
60.02%
Макс. загрузка депозита:
13.78%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.27
Длинных трейдов:
34 (48.57%)
Коротких трейдов:
36 (51.43%)
Профит фактор:
3.40
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-22.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.29 USD (4)
Прирост в месяц:
8.18%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.29 USD (2.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.36% (22.29 USD)
По эквити:
4.33% (40.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.46 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +35.50 USD
Макс. убыток в серии: -22.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Нет отзывов
