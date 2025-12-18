- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
62 (83.78%)
亏损交易:
12 (16.22%)
最好交易:
17.46 USD
最差交易:
-12.00 USD
毛利:
103.57 USD (2 863 pips)
毛利亏损:
-30.52 USD (1 498 pips)
最大连续赢利:
30 (35.50 USD)
最大连续盈利:
46.14 USD (12)
夏普比率:
0.26
交易活动:
68.02%
最大入金加载:
13.78%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.28
长期交易:
35 (47.30%)
短期交易:
39 (52.70%)
利润因子:
3.39
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
1.67 USD
平均损失:
-2.54 USD
最大连续失误:
4 (-22.29 USD)
最大连续亏损:
-22.29 USD (4)
每月增长:
8.19%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.29 USD (2.36%)
相对跌幅:
结余:
2.36% (22.29 USD)
净值:
4.33% (40.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.46 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +35.50 USD
最大连续亏损: -22.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
8%
0
0
USD
USD
965
USD
USD
3
98%
74
83%
68%
3.39
0.99
USD
USD
4%
1:200