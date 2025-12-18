- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
67 (84.81%)
損失トレード:
12 (15.19%)
ベストトレード:
17.46 USD
最悪のトレード:
-12.00 USD
総利益:
116.73 USD (3 382 pips)
総損失:
-30.52 USD (1 498 pips)
最大連続の勝ち:
30 (35.50 USD)
最大連続利益:
46.14 USD (12)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
62.96%
最大入金額:
13.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.87
長いトレード:
36 (45.57%)
短いトレード:
43 (54.43%)
プロフィットファクター:
3.82
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
1.74 USD
平均損失:
-2.54 USD
最大連続の負け:
4 (-22.29 USD)
最大連続損失:
-22.29 USD (4)
月間成長:
9.66%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.29 USD (2.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.36% (22.29 USD)
エクイティによる:
4.33% (40.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.46 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +35.50 USD
最大連続損失: -22.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
レビューなし
