SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Audacious 01
Camila Schvartz Milverstet

Audacious 01

Camila Schvartz Milverstet
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
FBS-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
73 (83.90%)
Verlusttrades:
14 (16.09%)
Bester Trade:
17.46 USD
Schlechtester Trade:
-12.00 USD
Bruttoprofit:
131.09 USD (3 717 pips)
Bruttoverlust:
-31.67 USD (1 595 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (35.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.14 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
59.51%
Max deposit load:
13.78%
Letzter Trade:
45 Minuten
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
4.46
Long-Positionen:
42 (48.28%)
Short-Positionen:
45 (51.72%)
Profit-Faktor:
4.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-22.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.29 USD (4)
Wachstum pro Monat :
11.15%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.29 USD (2.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.36% (22.29 USD)
Kapital:
4.33% (40.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.46 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Audacious 01
33 USD pro Monat
11%
0
0
USD
991
USD
3
98%
87
83%
60%
4.13
1.14
USD
4%
1:200
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

