- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
67 (84.81%)
Negociações com perda:
12 (15.19%)
Melhor negociação:
17.46 USD
Pior negociação:
-12.00 USD
Lucro bruto:
116.73 USD (3 382 pips)
Perda bruta:
-30.52 USD (1 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (35.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.14 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
62.96%
Depósito máximo carregado:
13.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.87
Negociações longas:
36 (45.57%)
Negociações curtas:
43 (54.43%)
Fator de lucro:
3.82
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
1.74 USD
Perda média:
-2.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-22.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.29 USD (4)
Crescimento mensal:
9.66%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.29 USD (2.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.36% (22.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.33% (40.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.46 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +35.50 USD
Máxima perda consecutiva: -22.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
212 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
33 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
978
USD
USD
3
98%
79
84%
63%
3.82
1.09
USD
USD
4%
1:200