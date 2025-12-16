- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
13 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (40.91%)
En iyi işlem:
26.47 USD
En kötü işlem:
-66.04 USD
Brüt kâr:
93.42 USD (9 497 pips)
Brüt zarar:
-334.96 USD (33 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (22.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.58 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.49%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
8 (36.36%)
Satış işlemleri:
14 (63.64%)
Kâr faktörü:
0.28
Beklenen getiri:
-10.98 USD
Ortalama kâr:
7.19 USD
Ortalama zarar:
-37.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-160.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.14 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
275.12 USD
Maksimum:
317.16 USD (90.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.20% (317.16 USD)
Varlığa göre:
1.88% (47.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDrfd
|-242
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDrfd
|-24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.47 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.14 USD
