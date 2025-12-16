- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
24 (63.15%)
損失トレード:
14 (36.84%)
ベストトレード:
26.47 USD
最悪のトレード:
-66.04 USD
総利益:
188.02 USD (19 193 pips)
総損失:
-382.68 USD (37 938 pips)
最大連続の勝ち:
7 (22.85 USD)
最大連続利益:
58.06 USD (4)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
65.07%
最大入金額:
25.33%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.61
長いトレード:
18 (47.37%)
短いトレード:
20 (52.63%)
プロフィットファクター:
0.49
期待されたペイオフ:
-5.12 USD
平均利益:
7.83 USD
平均損失:
-27.33 USD
最大連続の負け:
4 (-160.14 USD)
最大連続損失:
-160.14 USD (4)
月間成長:
0.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
275.12 USD
最大の:
317.16 USD (90.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.20% (317.16 USD)
エクイティによる:
6.83% (176.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDrfd
|-195
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDrfd
|-19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.47 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +22.85 USD
最大連続損失: -160.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Торговля внутри дня, основной инструмент XAU/USD
Подключение лучше с "Альфа-Форекс"!
レビューなし
