Denis Babarykin

Blitz

Denis Babarykin
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
24 (63.15%)
Убыточных трейдов:
14 (36.84%)
Лучший трейд:
26.47 USD
Худший трейд:
-66.04 USD
Общая прибыль:
188.02 USD (19 193 pips)
Общий убыток:
-382.68 USD (37 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (22.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
52.76%
Макс. загрузка депозита:
25.33%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
18 (47.37%)
Коротких трейдов:
20 (52.63%)
Профит фактор:
0.49
Мат. ожидание:
-5.12 USD
Средняя прибыль:
7.83 USD
Средний убыток:
-27.33 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-160.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.14 USD (4)
Прирост в месяц:
0.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
275.12 USD
Максимальная:
317.16 USD (90.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.20% (317.16 USD)
По эквити:
6.83% (176.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd -195
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd -19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.47 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.85 USD
Макс. убыток в серии: -160.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля внутри дня, основной инструмент XAU/USD 

Подключение лучше с "Альфа-Форекс"!


Нет отзывов
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
