Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
24 (63.15%)
Убыточных трейдов:
14 (36.84%)
Лучший трейд:
26.47 USD
Худший трейд:
-66.04 USD
Общая прибыль:
188.02 USD (19 193 pips)
Общий убыток:
-382.68 USD (37 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (22.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
52.76%
Макс. загрузка депозита:
25.33%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
18 (47.37%)
Коротких трейдов:
20 (52.63%)
Профит фактор:
0.49
Мат. ожидание:
-5.12 USD
Средняя прибыль:
7.83 USD
Средний убыток:
-27.33 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-160.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.14 USD (4)
Прирост в месяц:
0.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
275.12 USD
Максимальная:
317.16 USD (90.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.20% (317.16 USD)
По эквити:
6.83% (176.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|-195
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|-19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.47 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.85 USD
Макс. убыток в серии: -160.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля внутри дня, основной инструмент XAU/USD
