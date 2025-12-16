- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
24 (63.15%)
亏损交易:
14 (36.84%)
最好交易:
26.47 USD
最差交易:
-66.04 USD
毛利:
188.02 USD (19 193 pips)
毛利亏损:
-382.68 USD (37 938 pips)
最大连续赢利:
7 (22.85 USD)
最大连续盈利:
58.06 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
52.76%
最大入金加载:
25.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.61
长期交易:
18 (47.37%)
短期交易:
20 (52.63%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-5.12 USD
平均利润:
7.83 USD
平均损失:
-27.33 USD
最大连续失误:
4 (-160.14 USD)
最大连续亏损:
-160.14 USD (4)
每月增长:
0.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
275.12 USD
最大值:
317.16 USD (90.88%)
相对跌幅:
结余:
11.20% (317.16 USD)
净值:
6.83% (176.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|-195
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|-19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.47 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22.85 USD
最大连续亏损: -160.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Торговля внутри дня, основной инструмент XAU/USD
Подключение лучше с "Альфа-Форекс"!
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
3
0%
38
63%
53%
0.49
-5.12
USD
USD
11%
1:40