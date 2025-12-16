信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Blitz
Denis Babarykin

Blitz

Denis Babarykin
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
38
盈利交易:
24 (63.15%)
亏损交易:
14 (36.84%)
最好交易:
26.47 USD
最差交易:
-66.04 USD
毛利:
188.02 USD (19 193 pips)
毛利亏损:
-382.68 USD (37 938 pips)
最大连续赢利:
7 (22.85 USD)
最大连续盈利:
58.06 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
52.76%
最大入金加载:
25.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.61
长期交易:
18 (47.37%)
短期交易:
20 (52.63%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-5.12 USD
平均利润:
7.83 USD
平均损失:
-27.33 USD
最大连续失误:
4 (-160.14 USD)
最大连续亏损:
-160.14 USD (4)
每月增长:
0.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
275.12 USD
最大值:
317.16 USD (90.88%)
相对跌幅:
结余:
11.20% (317.16 USD)
净值:
6.83% (176.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDrfd 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDrfd -195
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDrfd -19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.47 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22.85 USD
最大连续亏损: -160.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Торговля внутри дня, основной инструмент XAU/USD 

Подключение лучше с "Альфа-Форекс"!


2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
