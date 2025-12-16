- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
24 (63.15%)
Transacciones Irrentables:
14 (36.84%)
Mejor transacción:
26.47 USD
Peor transacción:
-66.04 USD
Beneficio Bruto:
188.02 USD (19 193 pips)
Pérdidas Brutas:
-382.68 USD (37 938 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (22.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
65.07%
Carga máxima del depósito:
25.33%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.61
Transacciones Largas:
18 (47.37%)
Transacciones Cortas:
20 (52.63%)
Factor de Beneficio:
0.49
Beneficio Esperado:
-5.12 USD
Beneficio medio:
7.83 USD
Pérdidas medias:
-27.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-160.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-160.14 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
275.12 USD
Máxima:
317.16 USD (90.88%)
Reducción relativa:
De balance:
11.20% (317.16 USD)
De fondos:
6.83% (176.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDrfd
|-195
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDrfd
|-19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.47 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +22.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -160.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Торговля внутри дня, основной инструмент XAU/USD
Подключение лучше с "Альфа-Форекс"!
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
3
0%
38
63%
65%
0.49
-5.12
USD
USD
11%
1:40