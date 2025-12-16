SeñalesSecciones
Denis Babarykin

Blitz

Denis Babarykin
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
24 (63.15%)
Transacciones Irrentables:
14 (36.84%)
Mejor transacción:
26.47 USD
Peor transacción:
-66.04 USD
Beneficio Bruto:
188.02 USD (19 193 pips)
Pérdidas Brutas:
-382.68 USD (37 938 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (22.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
65.07%
Carga máxima del depósito:
25.33%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.61
Transacciones Largas:
18 (47.37%)
Transacciones Cortas:
20 (52.63%)
Factor de Beneficio:
0.49
Beneficio Esperado:
-5.12 USD
Beneficio medio:
7.83 USD
Pérdidas medias:
-27.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-160.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-160.14 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
275.12 USD
Máxima:
317.16 USD (90.88%)
Reducción relativa:
De balance:
11.20% (317.16 USD)
De fondos:
6.83% (176.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDrfd 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDrfd -195
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDrfd -19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Торговля внутри дня, основной инструмент XAU/USD 

Подключение лучше с "Альфа-Форекс"!


2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
