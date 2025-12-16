- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
13 (59.09%)
Loss Trade:
9 (40.91%)
Best Trade:
26.47 USD
Worst Trade:
-66.04 USD
Profitto lordo:
93.42 USD (9 497 pips)
Perdita lorda:
-334.96 USD (33 170 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.49%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
8 (36.36%)
Short Trade:
14 (63.64%)
Fattore di profitto:
0.28
Profitto previsto:
-10.98 USD
Profitto medio:
7.19 USD
Perdita media:
-37.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-160.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.14 USD (4)
Crescita mensile:
-1.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
275.12 USD
Massimale:
317.16 USD (90.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.20% (317.16 USD)
Per equità:
1.88% (47.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDrfd
|-242
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDrfd
|-24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.47 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.85 USD
Massima perdita consecutiva: -160.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
