Denis Babarykin

Blitz

Denis Babarykin
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
13 (59.09%)
Loss Trade:
9 (40.91%)
Best Trade:
26.47 USD
Worst Trade:
-66.04 USD
Profitto lordo:
93.42 USD (9 497 pips)
Perdita lorda:
-334.96 USD (33 170 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.49%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
8 (36.36%)
Short Trade:
14 (63.64%)
Fattore di profitto:
0.28
Profitto previsto:
-10.98 USD
Profitto medio:
7.19 USD
Perdita media:
-37.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-160.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.14 USD (4)
Crescita mensile:
-1.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
275.12 USD
Massimale:
317.16 USD (90.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.20% (317.16 USD)
Per equità:
1.88% (47.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDrfd 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDrfd -242
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDrfd -24K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.47 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.85 USD
Massima perdita consecutiva: -160.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Торговля внутри дня, основной инструмент XAU/USD 

Подключение лучше с "Альфа-Форекс"!


Non ci sono recensioni
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
