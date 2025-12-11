SinyallerBölümler
trumpaa

Xauusd4h2

trumpaa
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
17 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
14.46 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
75.02 USD (4 025 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
17 (75.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.02 USD (17)
Sharpe oranı:
1.77
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (52.94%)
Satış işlemleri:
8 (47.06%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.41 USD
Ortalama kâr:
4.41 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
37.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.46 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +75.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 daha fazla...
