- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
23 (95.83%)
Negociações com perda:
1 (4.17%)
Melhor negociação:
14.46 USD
Pior negociação:
-80.64 USD
Lucro bruto:
107.69 USD (5 762 pips)
Perda bruta:
-80.64 USD (4 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (104.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.09 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
5.36%
Depósito máximo carregado:
8.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
15 (62.50%)
Negociações curtas:
9 (37.50%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
4.68 USD
Perda média:
-80.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-80.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.64 USD (1)
Crescimento mensal:
0.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
80.64 USD (26.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.52% (80.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.70% (72.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.46 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +104.09 USD
Máxima perda consecutiva: -80.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
227
USD
USD
6
100%
24
95%
5%
1.33
1.13
USD
USD
27%
1:500