- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
22 (95.65%)
Убыточных трейдов:
1 (4.35%)
Лучший трейд:
14.46 USD
Худший трейд:
-80.64 USD
Общая прибыль:
104.09 USD (5 564 pips)
Общий убыток:
-80.64 USD (4 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (104.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.09 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
5.36%
Макс. загрузка депозита:
7.76%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
14 (60.87%)
Коротких трейдов:
9 (39.13%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
4.73 USD
Средний убыток:
-80.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-80.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.64 USD (1)
Прирост в месяц:
4.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
80.64 USD (26.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.52% (80.64 USD)
По эквити:
23.70% (72.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.46 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +104.09 USD
Макс. убыток в серии: -80.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
