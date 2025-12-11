SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Xauusd4h2
Aleksei Nevskii

Xauusd4h2

Aleksei Nevskii
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 14%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
23 (95.83%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.17%)
Mejor transacción:
14.46 USD
Peor transacción:
-80.64 USD
Beneficio Bruto:
107.69 USD (5 762 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.64 USD (4 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (104.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.09 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
5.36%
Carga máxima del depósito:
8.74%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
0.34
Transacciones Largas:
15 (62.50%)
Transacciones Cortas:
9 (37.50%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
1.13 USD
Beneficio medio:
4.68 USD
Pérdidas medias:
-80.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-80.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.64 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
80.64 USD (26.52%)
Reducción relativa:
De balance:
26.52% (80.64 USD)
De fondos:
23.70% (72.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.46 USD
Peor transacción: -81 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +104.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
No hay comentarios
2025.12.11 21:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 21:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
