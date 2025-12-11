- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
23 (95.83%)
損失トレード:
1 (4.17%)
ベストトレード:
14.46 USD
最悪のトレード:
-80.64 USD
総利益:
107.69 USD (5 762 pips)
総損失:
-80.64 USD (4 013 pips)
最大連続の勝ち:
22 (104.09 USD)
最大連続利益:
104.09 USD (22)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
5.36%
最大入金額:
8.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
15 (62.50%)
短いトレード:
9 (37.50%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
1.13 USD
平均利益:
4.68 USD
平均損失:
-80.64 USD
最大連続の負け:
1 (-80.64 USD)
最大連続損失:
-80.64 USD (1)
月間成長:
0.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
80.64 USD (26.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.52% (80.64 USD)
エクイティによる:
23.70% (72.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.46 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +104.09 USD
最大連続損失: -80.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
