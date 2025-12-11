- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
21 (95.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.55%)
En iyi işlem:
2.51 USD
En kötü işlem:
-0.40 USD
Brüt kâr:
23.23 USD (2 703 pips)
Brüt zarar:
-0.40 USD (59 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (23.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.23 USD (21)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
57.08
Alış işlemleri:
6 (27.27%)
Satış işlemleri:
16 (72.73%)
Kâr faktörü:
58.08
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.11 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.40 USD (1)
Aylık büyüme:
6.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.40 USD
Maksimum:
0.40 USD (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|17
|EURAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|19
|EURAUD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2K
|EURAUD
|660
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.51 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.26 × 375
|
ICMarketsSC-Live11
|0.29 × 120
|
ICMarketsSC-Live19
|0.29 × 17
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 151
|
RoboForex-ECN
|0.45 × 574
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 6
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
AxioryAsia-02Live
|0.64 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
RoboForex-ECN-3
|1.07 × 43
|
ICMarketsSC-Live08
|1.32 × 25
|
Exness-Real
|1.50 × 44
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.61 × 116
