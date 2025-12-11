SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalping Dream
Alikhan Yakhyaev

Scalping Dream

Alikhan Yakhyaev
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
21 (95.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.55%)
En iyi işlem:
2.51 USD
En kötü işlem:
-0.40 USD
Brüt kâr:
23.23 USD (2 703 pips)
Brüt zarar:
-0.40 USD (59 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (23.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.23 USD (21)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
57.08
Alış işlemleri:
6 (27.27%)
Satış işlemleri:
16 (72.73%)
Kâr faktörü:
58.08
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.11 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.40 USD (1)
Aylık büyüme:
6.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.40 USD
Maksimum:
0.40 USD (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 17
EURAUD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 19
EURAUD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2K
EURAUD 660
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.51 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.26 × 375
ICMarketsSC-Live11
0.29 × 120
ICMarketsSC-Live19
0.29 × 17
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ThreeTrader-Live
0.42 × 151
RoboForex-ECN
0.45 × 574
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 6
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
AxioryAsia-02Live
0.64 × 11
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
RoboForex-ECN-3
1.07 × 43
ICMarketsSC-Live08
1.32 × 25
Exness-Real
1.50 × 44
AdmiralMarkets-Live3
1.61 × 116
İnceleme yok
2025.12.11 19:01
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.98% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 19:01
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.19% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 19:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
