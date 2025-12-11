СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ORDER FLOW System
Alikhan Yakhyaev

ORDER FLOW System

Alikhan Yakhyaev
Alikhan Yakhyaev

Alikhan Yakhyaev

What If You're Right and They're Wrong?
-Я торгую с 2010 года. Это моя работа.
-С 2014 года на MQL5.com .
-Отвечу на любые вопросы. TELEGRAM: https://t.me/investor_95
****My trading signals***
50 комментариев
0 отзывов
Надежность
70 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 408%
RoboForex-ECN-3
1:100
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
542
Прибыльных трейдов:
307 (56.64%)
Убыточных трейдов:
235 (43.36%)
Лучший трейд:
6.25 USD
Худший трейд:
-4.56 USD
Общая прибыль:
220.38 USD (21 102 pips)
Общий убыток:
-142.95 USD (9 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (23.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.23 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
2.01%
Макс. загрузка депозита:
81.01%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
6.47
Длинных трейдов:
242 (44.65%)
Коротких трейдов:
300 (55.35%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.72 USD
Средний убыток:
-0.61 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.74 USD (6)
Прирост в месяц:
7.69%
Годовой прогноз:
93.30%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
11.96 USD (36.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.96% (11.96 USD)
По эквити:
3.87% (4.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 311
EURUSD 94
USDJPY 45
GBPAUD 23
EURJPY 21
XAUUSD 17
AUDJPY 11
EURCAD 11
EURAUD 5
EURNZD 2
AUDUSD 1
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 64
EURUSD -5
USDJPY 0
GBPAUD -1
EURJPY -8
XAUUSD 23
AUDJPY -4
EURCAD 3
EURAUD 4
EURNZD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 8K
EURUSD 189
USDJPY 560
GBPAUD 76
EURJPY -642
XAUUSD 2.6K
AUDJPY -241
EURCAD 506
EURAUD 660
EURNZD 424
AUDUSD -46
AUDCAD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.25 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +23.23 USD
Макс. убыток в серии: -3.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 12
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 413
RoboForex-ECN
0.46 × 676
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
Darwinex-Live
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 186
VantageInternational-Live 14
0.53 × 15
ThreeTrader-Live
0.56 × 198
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
TitanFX-06
0.75 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 82
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 86
еще 76...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

📊 Order Flow System

Профессиональная внутридневная торговая система на основе анализа Volume и Order Flow.

Основная торговая активность сосредоточена в Лондонскую сессию, где ликвидность и волатильность создают наилучшие внутридневные возможности. Для максимально точного исполнения сигналов рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами и быстрым исполнением ордеров.

📈 Общая стратегия

— Стратегия ориентирована на краткосрочные институциональные движения в условиях высокой ликвидности, преимущественно в Лондонскую сессию.

— Она предназначена для использования внутридневных неэффективностей, возникающих за счёт реального рыночного участия, а не долгосрочного направления тренда.

— Принятие решений основано на реальном потоке ордеров, что позволяет следовать фактическому рыночному давлению, а не запаздывающим индикаторам.

— Подход сочетает тайминг ликвидности и исполнение через order flow для выявления точных внутридневных возможностей с контролируемым риском.

💰 Минимальный рекомендуемый депозит

Рекомендуемый депозит для корректного риск-менеджмента и исполнения в ECN-условиях: 200–500$+

🛡 Риск-менеджмент

— Торговля полностью ручная, Expert Advisor используется исключительно для расчёта объёма позиции.

— Риск на одну сделку строго ограничен 1–2% от капитала.

— Каждая позиция защищена заранее установленным стоп-лоссом.

— Не используются усреднение, мартингейл и высокорисковые стратегии восстановления.

— Максимальная ожидаемая просадка при серии убыточных сделок составляет около -10% от баланса.

...........................

Если Вас интересует долгосрочная торговля с минимальными рисками, то посмотрите мой второй сигнал The Pursuit of Happyness

Идеально, для диверсификации капитала, использовать оба сигнала. Так как стратегии абсолютно разные по таймфрейму и методу анализа.

..........................

Если есть вопросы, то пишите. Я обязательно отвечу, когда появится свободное время.

С уважением, Алихан.


Нет отзывов
2026.08.06 09:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 08:42
Share of trading days is too low
2026.05.04 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.03 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.03 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.31 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.23 01:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.03.11 00:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.10 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.11 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.10 10:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ORDER FLOW System
40 USD в месяц
408%
0
0
USD
249
USD
70
83%
542
56%
2%
1.54
0.14
USD
10%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.