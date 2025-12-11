📊 Order Flow System

Профессиональная внутридневная торговая система на основе анализа Volume и Order Flow.

Основная торговая активность сосредоточена в Лондонскую сессию, где ликвидность и волатильность создают наилучшие внутридневные возможности. Для максимально точного исполнения сигналов рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами и быстрым исполнением ордеров.

📈 Общая стратегия

— Стратегия ориентирована на краткосрочные институциональные движения в условиях высокой ликвидности, преимущественно в Лондонскую сессию.

— Она предназначена для использования внутридневных неэффективностей, возникающих за счёт реального рыночного участия, а не долгосрочного направления тренда.

— Принятие решений основано на реальном потоке ордеров, что позволяет следовать фактическому рыночному давлению, а не запаздывающим индикаторам.

— Подход сочетает тайминг ликвидности и исполнение через order flow для выявления точных внутридневных возможностей с контролируемым риском.

💰 Минимальный рекомендуемый депозит

Рекомендуемый депозит для корректного риск-менеджмента и исполнения в ECN-условиях: 200–500$+

🛡 Риск-менеджмент

— Торговля полностью ручная, Expert Advisor используется исключительно для расчёта объёма позиции.

— Риск на одну сделку строго ограничен 1–2% от капитала.

— Каждая позиция защищена заранее установленным стоп-лоссом.

— Не используются усреднение, мартингейл и высокорисковые стратегии восстановления.

— Максимальная ожидаемая просадка при серии убыточных сделок составляет около -10% от баланса.

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Если Вас интересует долгосрочная торговля с минимальными рисками, то посмотрите мой второй сигнал The Pursuit of Happyness

Идеально, для диверсификации капитала, использовать оба сигнала. Так как стратегии абсолютно разные по таймфрейму и методу анализа.

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Если есть вопросы, то пишите. Я обязательно отвечу, когда появится свободное время.

С уважением, Алихан.



