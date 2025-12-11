- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|311
|EURUSD
|94
|USDJPY
|45
|GBPAUD
|23
|EURJPY
|21
|XAUUSD
|17
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|11
|EURAUD
|5
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|64
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|0
|GBPAUD
|-1
|EURJPY
|-8
|XAUUSD
|23
|AUDJPY
|-4
|EURCAD
|3
|EURAUD
|4
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|8K
|EURUSD
|189
|USDJPY
|560
|GBPAUD
|76
|EURJPY
|-642
|XAUUSD
|2.6K
|AUDJPY
|-241
|EURCAD
|506
|EURAUD
|660
|EURNZD
|424
|AUDUSD
|-46
|AUDCAD
|-48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.34 × 413
|
RoboForex-ECN
|0.46 × 676
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
Darwinex-Live
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 186
|
VantageInternational-Live 14
|0.53 × 15
|
ThreeTrader-Live
|0.56 × 198
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
TitanFX-06
|0.75 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
ICMarketsSC-Live19
|0.79 × 82
|
ICMarketsSC-Live08
|0.92 × 86
📊 Order Flow System
Профессиональная внутридневная торговая система на основе анализа Volume и Order Flow.
Основная торговая активность сосредоточена в Лондонскую сессию, где ликвидность и волатильность создают наилучшие внутридневные возможности. Для максимально точного исполнения сигналов рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами и быстрым исполнением ордеров.
📈 Общая стратегия
— Стратегия ориентирована на краткосрочные институциональные движения в условиях высокой ликвидности, преимущественно в Лондонскую сессию.
— Она предназначена для использования внутридневных неэффективностей, возникающих за счёт реального рыночного участия, а не долгосрочного направления тренда.
— Принятие решений основано на реальном потоке ордеров, что позволяет следовать фактическому рыночному давлению, а не запаздывающим индикаторам.
— Подход сочетает тайминг ликвидности и исполнение через order flow для выявления точных внутридневных возможностей с контролируемым риском.
💰 Минимальный рекомендуемый депозит
Рекомендуемый депозит для корректного риск-менеджмента и исполнения в ECN-условиях: 200–500$+
🛡 Риск-менеджмент
— Торговля полностью ручная, Expert Advisor используется исключительно для расчёта объёма позиции.
— Риск на одну сделку строго ограничен 1–2% от капитала.
— Каждая позиция защищена заранее установленным стоп-лоссом.
— Не используются усреднение, мартингейл и высокорисковые стратегии восстановления.
— Максимальная ожидаемая просадка при серии убыточных сделок составляет около -10% от баланса.
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Если Вас интересует долгосрочная торговля с минимальными рисками, то посмотрите мой второй сигнал The Pursuit of Happyness
Идеально, для диверсификации капитала, использовать оба сигнала. Так как стратегии абсолютно разные по таймфрейму и методу анализа.
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Если есть вопросы, то пишите. Я обязательно отвечу, когда появится свободное время.
С уважением, Алихан.
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