Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 VantageInternational-Live 14 0.00 × 6 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 Exness-Real17 0.26 × 375 ICMarketsSC-Live11 0.29 × 120 ICMarketsSC-Live19 0.29 × 17 ICMarketsSC-Live33 0.33 × 6 ThreeTrader-Live 0.42 × 151 RoboForex-ECN 0.45 × 574 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 60 ICMarketsSC-Live09 0.45 × 11 ICMarketsSC-Live10 0.50 × 6 Alpari-Pro.ECN2 0.63 × 81 AxioryAsia-02Live 0.64 × 11 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 RoboForex-ECN-3 1.07 × 43 ICMarketsSC-Live08 1.32 × 25 Exness-Real 1.50 × 44 AdmiralMarkets-Live3 1.61 × 116 33 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou