Alikhan Yakhyaev

Scalping Dream

Alikhan Yakhyaev
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
21 (95.45%)
Perte trades:
1 (4.55%)
Meilleure transaction:
2.51 USD
Pire transaction:
-0.40 USD
Bénéfice brut:
23.23 USD (2 703 pips)
Perte brute:
-0.40 USD (59 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (23.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.23 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.98
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
57.08
Longs trades:
6 (27.27%)
Courts trades:
16 (72.73%)
Facteur de profit:
58.08
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
1.11 USD
Perte moyenne:
-0.40 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.74%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.40 USD
Maximal:
0.40 USD (4.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 17
EURAUD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 19
EURAUD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2K
EURAUD 660
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.51 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +23.23 USD
Perte consécutive maximale: -0.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.26 × 375
ICMarketsSC-Live11
0.29 × 120
ICMarketsSC-Live19
0.29 × 17
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ThreeTrader-Live
0.42 × 151
RoboForex-ECN
0.45 × 574
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 6
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
AxioryAsia-02Live
0.64 × 11
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
RoboForex-ECN-3
1.07 × 43
ICMarketsSC-Live08
1.32 × 25
Exness-Real
1.50 × 44
AdmiralMarkets-Live3
1.61 × 116
33 plus...
Aucun avis
2025.12.11 19:01
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.98% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 19:01
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.19% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 19:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
