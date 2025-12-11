- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|328
|EURUSD
|94
|USDJPY
|45
|GBPAUD
|23
|EURJPY
|21
|XAUUSD
|17
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|11
|EURAUD
|5
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|61
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|0
|GBPAUD
|-1
|EURJPY
|-8
|XAUUSD
|23
|AUDJPY
|-4
|EURCAD
|3
|EURAUD
|4
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|8.1K
|EURUSD
|189
|USDJPY
|560
|GBPAUD
|76
|EURJPY
|-642
|XAUUSD
|2.6K
|AUDJPY
|-241
|EURCAD
|506
|EURAUD
|660
|EURNZD
|424
|AUDUSD
|-46
|AUDCAD
|-48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.34 × 413
|
RoboForex-ECN
|0.46 × 676
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
Darwinex-Live
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 186
|
VantageInternational-Live 14
|0.53 × 15
|
ThreeTrader-Live
|0.56 × 198
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
TitanFX-06
|0.75 × 4
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
ICMarketsSC-Live19
|0.79 × 82
|
ICMarketsSC-Live08
|0.92 × 86
📊 Order Flow System
基于成交量与订单流分析的专业日内交易系统。
主要交易活动集中在伦敦交易时段，此时的市场流动性和波动性能提供最高质量的日内交易机会。为了实现最佳的信号执行效果，建议使用低点差、高执行速度的 ECN 账户。
📈 策略概述 (Strategy Overview)
— 本策略专注于高流动性环境下（主要在伦敦时段）的短期机构价格走势。
— 旨在利用由真实市场参与（而非长期方向性偏见）所产生的日内市场低效性。
— 决策基于真实的订单流动态，使系统能够紧跟实际的市场压力，而非依赖滞后的指标。
— 将流动性时机与订单流执行相结合，在严格控制风险敞口的前提下，捕捉精准的日内机会。
💰 建议最低入金 (Minimum Recommended Deposit)
建议最低入金为 200–500+ 美元，以便在 ECN 环境下进行合理的风险管理和订单执行。
🛡 风险管理框架 (Risk Framework)
— 交易完全由人工手动操作，智能交易系统（EA）仅用于仓位管理和手数计算。
— 每笔交易的风险严格限制在账户净值的 1–2% 以内。
— 每个持仓均受预设止损（Stop-Loss）保护。
— 绝不使用加仓摊平（Averaging）、马丁格尔（Martingale）或任何高风险的资金回本策略。
— 在连续亏损期间，预期最大回撤约为账户总余额的 -10%。
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如果您对长期交易感兴趣，欢迎关注我的第二个信号： The Pursuit of Happyness
同时跟单这两个信号是实现资本多元化配置的理想选择，因为这两套策略在交易周期和分析方法上完全不同。
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