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Alikhan Yakhyaev

ORDER FLOW System

Alikhan Yakhyaev
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- I have been trading since 2010. This is my job.
- Since 2014 at MQL5.com.
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交易:
559
盈利交易:
314 (56.17%)
亏损交易:
245 (43.83%)
最好交易:
6.25 USD
最差交易:
-4.56 USD
毛利:
225.59 USD (21 397 pips)
毛利亏损:
-151.51 USD (9 320 pips)
最大连续赢利:
21 (23.23 USD)
最大连续盈利:
23.23 USD (21)
夏普比率:
0.15
交易活动:
2.01%
最大入金加载:
81.01%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
6.19
长期交易:
251 (44.90%)
短期交易:
308 (55.10%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
0.72 USD
平均损失:
-0.62 USD
最大连续失误:
9 (-3.77 USD)
最大连续亏损:
-7.87 USD (7)
每月增长:
5.42%
年度预测:
65.74%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
0.40 USD
最大值:
11.96 USD (36.21%)
相对跌幅:
结余:
9.96% (11.96 USD)
净值:
3.87% (4.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 328
EURUSD 94
USDJPY 45
GBPAUD 23
EURJPY 21
XAUUSD 17
AUDJPY 11
EURCAD 11
EURAUD 5
EURNZD 2
AUDUSD 1
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 61
EURUSD -5
USDJPY 0
GBPAUD -1
EURJPY -8
XAUUSD 23
AUDJPY -4
EURCAD 3
EURAUD 4
EURNZD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 8.1K
EURUSD 189
USDJPY 560
GBPAUD 76
EURJPY -642
XAUUSD 2.6K
AUDJPY -241
EURCAD 506
EURAUD 660
EURNZD 424
AUDUSD -46
AUDCAD -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +6.25 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +23.23 USD
最大连续亏损: -3.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live5
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Pepperstone-Edge01
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DooPrime-Live 2
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VantageInternational-Live 18
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EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.34 × 413
RoboForex-ECN
0.46 × 676
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
Darwinex-Live
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 186
VantageInternational-Live 14
0.53 × 15
ThreeTrader-Live
0.56 × 198
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
TitanFX-06
0.75 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
ICMarketsSC-Live19
0.79 × 82
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 86
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📊 Order Flow System


基于成交量与订单流分析的专业日内交易系统。


主要交易活动集中在伦敦交易时段，此时的市场流动性和波动性能提供最高质量的日内交易机会。为了实现最佳的信号执行效果，建议使用低点差、高执行速度的 ECN 账户。


📈 策略概述 (Strategy Overview)


— 本策略专注于高流动性环境下（主要在伦敦时段）的短期机构价格走势。

— 旨在利用由真实市场参与（而非长期方向性偏见）所产生的日内市场低效性。

— 决策基于真实的订单流动态，使系统能够紧跟实际的市场压力，而非依赖滞后的指标。

— 将流动性时机与订单流执行相结合，在严格控制风险敞口的前提下，捕捉精准的日内机会。


💰 建议最低入金 (Minimum Recommended Deposit)


建议最低入金为 200–500+ 美元，以便在 ECN 环境下进行合理的风险管理和订单执行。


🛡 风险管理框架 (Risk Framework)


— 交易完全由人工手动操作，智能交易系统（EA）仅用于仓位管理和手数计算。

— 每笔交易的风险严格限制在账户净值的 1–2% 以内。

— 每个持仓均受预设止损（Stop-Loss）保护。

— 绝不使用加仓摊平（Averaging）、马丁格尔（Martingale）或任何高风险的资金回本策略。

— 在连续亏损期间，预期最大回撤约为账户总余额的 -10%。


..........................


如果您对长期交易感兴趣，欢迎关注我的第二个信号： The Pursuit of Happyness


同时跟单这两个信号是实现资本多元化配置的理想选择，因为这两套策略在交易周期和分析方法上完全不同。




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2026.08.06 09:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.05 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 08:42
Share of trading days is too low
2026.05.04 08:41
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2026.05.04 07:39
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2026.05.03 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.03 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.31 01:00
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2026.03.29 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.23 01:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.03.11 00:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.10 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.11 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.10 10:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 18:05
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246
USD
71
83%
559
56%
2%
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