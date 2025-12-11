SegnaliSezioni
Alikhan Yakhyaev

Scalping Dream

Alikhan Yakhyaev
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
21 (95.45%)
Loss Trade:
1 (4.55%)
Best Trade:
2.51 USD
Worst Trade:
-0.40 USD
Profitto lordo:
23.23 USD (2 703 pips)
Perdita lorda:
-0.40 USD (59 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (23.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.23 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
57.08
Long Trade:
6 (27.27%)
Short Trade:
16 (72.73%)
Fattore di profitto:
58.08
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.11 USD
Perdita media:
-0.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.40 USD (1)
Crescita mensile:
6.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
0.40 USD (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 17
EURAUD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 19
EURAUD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2K
EURAUD 660
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.51 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.23 USD
Massima perdita consecutiva: -0.40 USD

Non ci sono recensioni
2025.12.11 19:01
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 1.98% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 19:01
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.19% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 19:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
