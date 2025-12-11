- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
21 (95.45%)
Loss Trade:
1 (4.55%)
Best Trade:
2.51 USD
Worst Trade:
-0.40 USD
Profitto lordo:
23.23 USD (2 703 pips)
Perdita lorda:
-0.40 USD (59 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (23.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.23 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
57.08
Long Trade:
6 (27.27%)
Short Trade:
16 (72.73%)
Fattore di profitto:
58.08
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.11 USD
Perdita media:
-0.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.40 USD (1)
Crescita mensile:
6.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
0.40 USD (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|17
|EURAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|19
|EURAUD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2K
|EURAUD
|660
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.51 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.23 USD
Massima perdita consecutiva: -0.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.26 × 375
|
ICMarketsSC-Live11
|0.29 × 120
|
ICMarketsSC-Live19
|0.29 × 17
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ThreeTrader-Live
|0.42 × 151
|
RoboForex-ECN
|0.45 × 574
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 6
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
AxioryAsia-02Live
|0.64 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
RoboForex-ECN-3
|1.07 × 43
|
ICMarketsSC-Live08
|1.32 × 25
|
Exness-Real
|1.50 × 44
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.61 × 116
