İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.00 USD (202 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
61.05%
Maks. mevduat yükü:
0.39%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
65.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
40.00
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
0.03 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.06% (0.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.32 × 22
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 555
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.68 × 471
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.13 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.49 × 90
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|3.27 × 15
|
GMI3-Real
|3.33 × 6
|
FPMarkets-Live
|3.55 × 11

