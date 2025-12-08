СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA MM ECN
Sergio Barros

EA MM ECN

Sergio Barros
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
13 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.41 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
26.11 USD (2 630 pips)
Общий убыток:
-0.36 USD
Макс. серия выигрышей:
13 (26.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.11 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
3.12
Торговая активность:
98.59%
Макс. загрузка депозита:
1.51%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
286.11
Длинных трейдов:
9 (69.23%)
Коротких трейдов:
4 (30.77%)
Профит фактор:
72.53
Мат. ожидание:
2.01 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.09 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.03 USD)
По эквити:
5.79% (36.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 5
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 12
EURUSD 10
AUDUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.2K
EURUSD 1K
AUDUSD 377
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.41 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +26.11 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3318
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 487
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
1.67 × 3
еще 50...
EA com swap free
Нет отзывов
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 11:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA MM ECN
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
626
USD
2
100%
13
100%
99%
72.52
2.01
USD
6%
1:500
