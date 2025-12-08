- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
13 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.41 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
26.11 USD (2 630 pips)
Общий убыток:
-0.36 USD
Макс. серия выигрышей:
13 (26.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.11 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
3.12
Торговая активность:
98.59%
Макс. загрузка депозита:
1.51%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
286.11
Длинных трейдов:
9 (69.23%)
Коротких трейдов:
4 (30.77%)
Профит фактор:
72.53
Мат. ожидание:
2.01 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.09 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.03 USD)
По эквити:
5.79% (36.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.41 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +26.11 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3318
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.67 × 3
еще 50...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
EA com swap free
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
626
USD
USD
2
100%
13
100%
99%
72.52
2.01
USD
USD
6%
1:500