- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
13 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.41 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
26.11 USD (2 630 pips)
Perda bruta:
-0.41 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (26.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.11 USD (13)
Índice de Sharpe:
3.12
Atividade de negociação:
98.59%
Depósito máximo carregado:
1.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
285.56
Negociações longas:
9 (69.23%)
Negociações curtas:
4 (30.77%)
Fator de lucro:
63.68
Valor esperado:
2.01 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
0.09 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.48% (40.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.41 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +26.11 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3318
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.67 × 3
50 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
626
USD
USD
2
100%
13
100%
99%
63.68
2.01
USD
USD
6%
1:500