- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
15 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
3.41 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
30.30 USD (3 051 pips)
총 손실:
-0.46 USD
연속 최대 이익:
15 (30.30 USD)
연속 최대 이익:
30.30 USD (15)
샤프 비율:
3.36
거래 활동:
99.59%
최대 입금량:
2.44%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
331.56
롱(주식매수):
10 (66.67%)
숏(주식차입매도):
5 (33.33%)
수익 요인:
65.87
기대수익:
2.02 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
4.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
0.09 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.03 USD)
자본금별:
8.20% (51.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|12
|AUDUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|1.3K
|AUDUSD
|586
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.41 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +30.30 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3318
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.67 × 3
