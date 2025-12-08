- 成长
交易:
13
盈利交易:
13 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.41 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
26.11 USD (2 630 pips)
毛利亏损:
-0.36 USD
最大连续赢利:
13 (26.11 USD)
最大连续盈利:
26.11 USD (13)
夏普比率:
3.12
交易活动:
98.59%
最大入金加载:
1.51%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
286.11
长期交易:
9 (69.23%)
短期交易:
4 (30.77%)
利润因子:
72.53
预期回报:
2.01 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
0.09 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.03 USD)
净值:
5.79% (36.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.41 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +26.11 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3318
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.67 × 3
