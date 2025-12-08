- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
13 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.41 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
26.11 USD (2 630 pips)
総損失:
-0.41 USD
最大連続の勝ち:
13 (26.11 USD)
最大連続利益:
26.11 USD (13)
シャープレシオ:
3.12
取引アクティビティ:
98.59%
最大入金額:
1.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
285.56
長いトレード:
9 (69.23%)
短いトレード:
4 (30.77%)
プロフィットファクター:
63.68
期待されたペイオフ:
2.01 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
0.09 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.03 USD)
エクイティによる:
6.48% (40.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.41 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +26.11 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3318
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.67 × 3
EA com swap free
