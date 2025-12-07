- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
49.56 USD
En kötü işlem:
-35.45 USD
Brüt kâr:
147.16 USD (15 000 pips)
Brüt zarar:
-186.03 USD (18 413 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (97.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97.60 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
16.56%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-3.89 USD
Ortalama kâr:
49.05 USD
Ortalama zarar:
-26.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-140.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.63 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.43 USD
Maksimum:
140.63 USD (4.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.61% (140.63 USD)
Varlığa göre:
1.57% (48.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.56 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +97.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -140.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
0%
10
30%
17%
0.79
-3.89
USD
USD
5%
1:50