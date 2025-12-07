- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
4 (36.36%)
Negociações com perda:
7 (63.64%)
Melhor negociação:
49.56 USD
Pior negociação:
-35.45 USD
Lucro bruto:
196.72 USD (20 000 pips)
Perda bruta:
-186.03 USD (18 413 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (99.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.12 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
17.64%
Depósito máximo carregado:
1.39%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
11 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
49.18 USD
Perda média:
-26.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-140.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-140.63 USD (5)
Crescimento mensal:
0.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.43 USD
Máximo:
140.63 USD (4.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.61% (140.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.57% (48.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
2
0%
11
36%
18%
1.05
0.97
USD
USD
5%
1:50