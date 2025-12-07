- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
3 (30.00%)
Убыточных трейдов:
7 (70.00%)
Лучший трейд:
49.56 USD
Худший трейд:
-35.45 USD
Общая прибыль:
147.16 USD (15 000 pips)
Общий убыток:
-186.03 USD (18 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (97.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
17.64%
Макс. загрузка депозита:
1.39%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-3.89 USD
Средняя прибыль:
49.05 USD
Средний убыток:
-26.58 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-140.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.63 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.43 USD
Максимальная:
140.63 USD (4.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (140.63 USD)
По эквити:
1.57% (48.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.56 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +97.60 USD
Макс. убыток в серии: -140.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
0%
10
30%
18%
0.79
-3.89
USD
USD
5%
1:50