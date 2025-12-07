- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
49.56 USD
Worst Trade:
-35.45 USD
Profitto lordo:
147.16 USD (15 000 pips)
Perdita lorda:
-186.03 USD (18 413 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (97.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
16.56%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-3.89 USD
Profitto medio:
49.05 USD
Perdita media:
-26.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-140.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.63 USD (5)
Crescita mensile:
-1.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.43 USD
Massimale:
140.63 USD (4.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.61% (140.63 USD)
Per equità:
1.57% (48.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.56 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +97.60 USD
Massima perdita consecutiva: -140.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
0%
10
30%
17%
0.79
-3.89
USD
USD
5%
1:50