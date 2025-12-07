- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
4 (36.36%)
Transacciones Irrentables:
7 (63.64%)
Mejor transacción:
49.56 USD
Peor transacción:
-35.45 USD
Beneficio Bruto:
196.72 USD (20 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-186.03 USD (18 413 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (99.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
99.12 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
17.64%
Carga máxima del depósito:
1.39%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
11 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
49.18 USD
Pérdidas medias:
-26.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-140.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-140.63 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
88.43 USD
Máxima:
140.63 USD (4.61%)
Reducción relativa:
De balance:
4.61% (140.63 USD)
De fondos:
1.57% (48.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.56 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +99.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -140.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
