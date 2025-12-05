- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
26 (89.65%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (10.34%)
En iyi işlem:
15.43 USD
En kötü işlem:
-5.51 USD
Brüt kâr:
155.36 USD (15 564 pips)
Brüt zarar:
-8.24 USD (778 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (86.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.92 USD (14)
Sharpe oranı:
1.31
Alım-satım etkinliği:
78.44%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
25.63
Alış işlemleri:
29 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
18.85
Beklenen getiri:
5.07 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-2.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.74 USD (2)
Aylık büyüme:
0.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.74 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.10% (105.06 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.43 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +86.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
