Signale / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 2
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 2

Muchamad Isya Rafiqi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 45 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
FBS-Real-2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
316
Gewinntrades:
264 (83.54%)
Verlusttrades:
52 (16.46%)
Bester Trade:
43.59 USD
Schlechtester Trade:
-43.23 USD
Bruttoprofit:
2 070.34 USD (209 518 pips)
Bruttoverlust:
-556.88 USD (54 188 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (156.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
171.74 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
84.66%
Max deposit load:
0.09%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
110
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
19.92
Long-Positionen:
316 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.72
Mathematische Gewinnerwartung:
4.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-53.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.99 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.99 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.01% (5.74 USD)
Kapital:
0.56% (573.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 156K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.59 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +156.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
noch 24 ...
PPD's Account
Keine Bewertungen
2025.12.12 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Jago Forex Automation 2
45 USD pro Monat
2%
0
0
USD
102K
USD
4
100%
316
83%
85%
3.71
4.79
USD
1%
1:100
