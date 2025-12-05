- 자본
- 축소
트레이드:
338
이익 거래:
277 (81.95%)
손실 거래:
61 (18.05%)
최고의 거래:
124.10 USD
최악의 거래:
-123.34 USD
총 수익:
2 612.55 USD (266 308 pips)
총 손실:
-1 038.18 USD (100 005 pips)
연속 최대 이익:
18 (156.40 USD)
연속 최대 이익:
171.74 USD (17)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
88.71%
최대 입금량:
0.15%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
12.76
롱(주식매수):
338 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.52
기대수익:
4.66 USD
평균 이익:
9.43 USD
평균 손실:
-17.02 USD
연속 최대 손실:
5 (-53.70 USD)
연속 최대 손실:
-123.34 USD (1)
월별 성장률:
1.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
123.34 USD (0.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.12% (123.34 USD)
자본금별:
2.69% (2 727.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|338
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|167K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +124.10 USD
최악의 거래: -123 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +156.40 USD
연속 최대 손실: -53.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 45 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
5
100%
338
81%
89%
2.51
4.66
USD
USD
3%
1:100