- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
281
Прибыльных трейдов:
237 (84.34%)
Убыточных трейдов:
44 (15.66%)
Лучший трейд:
40.74 USD
Худший трейд:
-43.23 USD
Общая прибыль:
1 793.25 USD (180 898 pips)
Общий убыток:
-485.89 USD (47 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (171.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
171.74 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
82.98%
Макс. загрузка депозита:
0.09%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
136
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
17.20
Длинных трейдов:
281 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
4.65 USD
Средняя прибыль:
7.57 USD
Средний убыток:
-11.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-59.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.99 USD (2)
Прирост в месяц:
1.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.99 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (5.74 USD)
По эквити:
0.37% (371.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.74 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +171.74 USD
Макс. убыток в серии: -59.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
еще 24...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
PPD's Account
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
3
100%
281
84%
83%
3.69
4.65
USD
USD
0%
1:100