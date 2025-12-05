- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
311
利益トレード:
259 (83.27%)
損失トレード:
52 (16.72%)
ベストトレード:
43.59 USD
最悪のトレード:
-43.23 USD
総利益:
2 026.86 USD (204 988 pips)
総損失:
-556.88 USD (54 188 pips)
最大連続の勝ち:
18 (156.40 USD)
最大連続利益:
171.74 USD (17)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
84.66%
最大入金額:
0.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
104
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
19.34
長いトレード:
311 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.64
期待されたペイオフ:
4.73 USD
平均利益:
7.83 USD
平均損失:
-10.71 USD
最大連続の負け:
5 (-53.70 USD)
最大連続損失:
-75.99 USD (2)
月間成長:
1.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
75.99 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (5.74 USD)
エクイティによる:
0.37% (371.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.59 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +156.40 USD
最大連続損失: -53.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
24 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
PPD's Account
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
45 USD/月
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
4
100%
311
83%
85%
3.63
4.73
USD
USD
0%
1:100