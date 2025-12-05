- Crescimento
Negociações:
311
Negociações com lucro:
259 (83.27%)
Negociações com perda:
52 (16.72%)
Melhor negociação:
43.59 USD
Pior negociação:
-43.23 USD
Lucro bruto:
2 026.86 USD (204 988 pips)
Perda bruta:
-556.88 USD (54 188 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (156.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
171.74 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
84.66%
Depósito máximo carregado:
0.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
104
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
19.34
Negociações longas:
311 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.64
Valor esperado:
4.73 USD
Lucro médio:
7.83 USD
Perda média:
-10.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-53.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.99 USD (2)
Crescimento mensal:
1.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75.99 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (5.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.37% (371.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.59 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +156.40 USD
Máxima perda consecutiva: -53.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
PPD's Account
Sem comentários
