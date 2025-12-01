SinyallerBölümler
Anton Kondratev

ENZA NEW

Anton Kondratev
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
2.49 USD
En kötü işlem:
-0.43 USD
Brüt kâr:
9.26 USD (796 pips)
Brüt zarar:
-0.93 USD
Maksimum ardışık kazanç:
6 (8.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.73 USD (6)
Sharpe oranı:
1.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
17.72
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
9.96
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-0.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.43 USD (1)
Aylık büyüme:
2.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
0.47 USD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 796
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.49 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
VantageInternational-Live 3
1.29 × 21
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1436
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
ICMarketsSC-MT5-4
3.26 × 464
Tickmill-Live
3.48 × 50
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
OctaFX-Real
6.26 × 34
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
