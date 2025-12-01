- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
16 (84.21%)
亏损交易:
3 (15.79%)
最好交易:
6.14 USD
最差交易:
-1.54 USD
毛利:
27.93 USD (2 072 pips)
毛利亏损:
-3.54 USD (222 pips)
最大连续赢利:
6 (8.93 USD)
最大连续盈利:
8.93 USD (6)
夏普比率:
0.81
交易活动:
68.55%
最大入金加载:
2.60%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.84
长期交易:
10 (52.63%)
短期交易:
9 (47.37%)
利润因子:
7.89
预期回报:
1.28 USD
平均利润:
1.75 USD
平均损失:
-1.18 USD
最大连续失误:
1 (-1.54 USD)
最大连续亏损:
-1.54 USD (1)
每月增长:
6.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
1.54 USD (0.36%)
相对跌幅:
结余:
0.37% (1.58 USD)
净值:
3.99% (16.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.14 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.93 USD
最大连续亏损: -1.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.29 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.17 × 487
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Tickmill-Live
|3.57 × 53
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月777 USD
6%
0
0
USD
USD
424
USD
USD
5
100%
19
84%
69%
7.88
1.28
USD
USD
4%
1:500