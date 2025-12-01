- Crescimento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
16 (84.21%)
Negociações com perda:
3 (15.79%)
Melhor negociação:
6.14 USD
Pior negociação:
-1.54 USD
Lucro bruto:
27.93 USD (2 072 pips)
Perda bruta:
-3.54 USD (222 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.93 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
69.58%
Depósito máximo carregado:
2.60%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
15.84
Negociações longas:
10 (52.63%)
Negociações curtas:
9 (47.37%)
Fator de lucro:
7.89
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
1.75 USD
Perda média:
-1.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.54 USD (1)
Crescimento mensal:
6.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
1.54 USD (0.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.37% (1.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.99% (16.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.14 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.93 USD
Máxima perda consecutiva: -1.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.29 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.17 × 487
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Tickmill-Live
|3.57 × 53
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 3
29 mais ...
Sem comentários
