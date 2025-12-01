- Прирост
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
16 (84.21%)
Убыточных трейдов:
3 (15.79%)
Лучший трейд:
6.14 USD
Худший трейд:
-1.54 USD
Общая прибыль:
27.93 USD (2 072 pips)
Общий убыток:
-3.54 USD (222 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.93 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
66.31%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.84
Длинных трейдов:
10 (52.63%)
Коротких трейдов:
9 (47.37%)
Профит фактор:
7.89
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-1.18 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.54 USD (1)
Прирост в месяц:
6.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
1.54 USD (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.37% (1.58 USD)
По эквити:
3.99% (16.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.14 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.93 USD
Макс. убыток в серии: -1.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|1.29 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1436
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.17 × 487
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 4
|
Tickmill-Live
|3.57 × 53
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 3
