Anton Kondratev

ENZA NEW

Anton Kondratev
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 777 USD в месяц
прирост с 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
16 (84.21%)
Убыточных трейдов:
3 (15.79%)
Лучший трейд:
6.14 USD
Худший трейд:
-1.54 USD
Общая прибыль:
27.93 USD (2 072 pips)
Общий убыток:
-3.54 USD (222 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.93 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
66.31%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.84
Длинных трейдов:
10 (52.63%)
Коротких трейдов:
9 (47.37%)
Профит фактор:
7.89
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-1.18 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.54 USD (1)
Прирост в месяц:
6.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
1.54 USD (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.37% (1.58 USD)
По эквити:
3.99% (16.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.14 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.93 USD
Макс. убыток в серии: -1.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
VantageInternational-Live 3
1.29 × 21
FusionMarkets-Live
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1436
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.17 × 487
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.50 × 4
Tickmill-Live
3.57 × 53
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 3
еще 29...
Нет отзывов
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
