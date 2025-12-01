SegnaliSezioni
Anton Kondratev

ENZA NEW

Anton Kondratev
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
2.49 USD
Worst Trade:
-0.43 USD
Profitto lordo:
9.26 USD (796 pips)
Perdita lorda:
-0.93 USD
Vincite massime consecutive:
6 (8.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.73 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
17.72
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
9.96
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-0.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.43 USD (1)
Crescita mensile:
2.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.47 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 796
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.49 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.43 USD

Non ci sono recensioni
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
