İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
45 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (25.00%)
En iyi işlem:
20.96 USD
En kötü işlem:
-36.87 USD
Brüt kâr:
339.86 USD (33 965 pips)
Brüt zarar:
-207.40 USD (20 674 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (113.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.51 USD (10)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
45 (75.00%)
Satış işlemleri:
15 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
7.55 USD
Ortalama zarar:
-13.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-78.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.10 USD (3)
Aylık büyüme:
34.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
78.14 USD (24.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sv1
|132
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sv1
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +20.96 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +113.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.10 USD
