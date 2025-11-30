- Crescimento
Negociações:
159
Negociações com lucro:
121 (76.10%)
Negociações com perda:
38 (23.90%)
Melhor negociação:
37.58 USD
Pior negociação:
-37.15 USD
Lucro bruto:
661.74 USD (66 257 pips)
Perda bruta:
-398.57 USD (39 680 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (46.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.51 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
21.68%
Depósito máximo carregado:
2.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.37
Negociações longas:
133 (83.65%)
Negociações curtas:
26 (16.35%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.66 USD
Lucro médio:
5.47 USD
Perda média:
-10.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-13.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.10 USD (3)
Crescimento mensal:
85.68%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
78.14 USD (24.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.19% (78.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.96% (30.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv1
|263
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv1
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.58 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +46.55 USD
Máxima perda consecutiva: -13.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
