Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
110 (76.92%)
Убыточных трейдов:
33 (23.08%)
Лучший трейд:
37.58 USD
Худший трейд:
-37.15 USD
Общая прибыль:
644.35 USD (64 524 pips)
Общий убыток:
-384.18 USD (38 259 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (46.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.51 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
24.45%
Макс. загрузка депозита:
2.47%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.33
Длинных трейдов:
121 (84.62%)
Коротких трейдов:
22 (15.38%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
5.86 USD
Средний убыток:
-11.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-78.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.10 USD (3)
Прирост в месяц:
89.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
78.14 USD (24.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.19% (78.13 USD)
По эквити:
13.96% (30.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv1
|260
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv1
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +37.58 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +46.55 USD
Макс. убыток в серии: -78.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
