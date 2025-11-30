- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
119 (77.77%)
亏损交易:
34 (22.22%)
最好交易:
37.58 USD
最差交易:
-37.15 USD
毛利:
660.42 USD (66 127 pips)
毛利亏损:
-384.89 USD (38 319 pips)
最大连续赢利:
13 (46.55 USD)
最大连续盈利:
113.51 USD (10)
夏普比率:
0.20
交易活动:
24.45%
最大入金加载:
2.47%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.53
长期交易:
129 (84.31%)
短期交易:
24 (15.69%)
利润因子:
1.72
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
5.55 USD
平均损失:
-11.32 USD
最大连续失误:
3 (-78.10 USD)
最大连续亏损:
-78.10 USD (3)
每月增长:
85.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
78.14 USD (24.45%)
相对跌幅:
结余:
38.19% (78.13 USD)
净值:
13.96% (30.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv1
|276
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv1
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.58 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +46.55 USD
最大连续亏损: -78.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
409%
0
0
USD
USD
245
USD
USD
12
0%
153
77%
24%
1.71
1.80
USD
USD
38%
1:400