- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
159
利益トレード:
121 (76.10%)
損失トレード:
38 (23.90%)
ベストトレード:
37.58 USD
最悪のトレード:
-37.15 USD
総利益:
661.74 USD (66 257 pips)
総損失:
-398.57 USD (39 680 pips)
最大連続の勝ち:
13 (46.55 USD)
最大連続利益:
113.51 USD (10)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
21.68%
最大入金額:
2.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
3.37
長いトレード:
133 (83.65%)
短いトレード:
26 (16.35%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
1.66 USD
平均利益:
5.47 USD
平均損失:
-10.49 USD
最大連続の負け:
4 (-13.62 USD)
最大連続損失:
-78.10 USD (3)
月間成長:
85.68%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
78.14 USD (24.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.19% (78.13 USD)
エクイティによる:
13.96% (30.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv1
|263
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv1
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.58 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +46.55 USD
最大連続損失: -13.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
